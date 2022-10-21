يستهل منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات غداً السبت مشاركته في بطولة رومانيا الدولية الثالثة للعبة التي انطلقت اليوم الجمعة، وسط طموحات كبيرة من لاعبات الكويت لتحقيق أفضل النتائج في هذه البطولة، التي تشهد مشاركة أربع دول هي إيطاليا وأوكرانيا ورومانيا والكويت.

ويمثل المنتخب الكويتي في هذه البطولة 3 لاعبات في أعمار مختلفة، هن: نبيلة الخرافي، وراية القصار، و سارة البناي بقيادة المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك.

وتأتي مشاركة المنتخب الكويتي في هذه البطولة القوية ضمن الخطة التي وضعتها المدربة إيرنيا بالتنسيق مع اتحاد الجمباز لتطوير مستوى اللاعبات من خلال الاحتكاك مع منافسات ينتمين لمنتخبات متقدمة في الجمباز الإيقاعي.