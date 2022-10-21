آلاء خليفة

تميزت جامعة الكويت باختيار 52 باحثا ضمن أبرز الباحثين في العالم في القائمة الجديدة التي صدرت خلال الشهر الجاري «لجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية Stanford University» بالتعاون مع مؤسسة «إلسيفير الهولندية Elsevier»، من ناحية الاستشهاد بأوراقهم وأعمالهم البحثية في مختلف التخصصات، حيث اعتمد التصنيف على معايير مختلفة مثل: عدد الاقتباسات، وجودة النشر والأصالة البحثية.

وشملت الدراسة 200 ألف باحث، يمثلون 2% من بين ملايين الباحثين في العالم في مجال الاستشهاد الأكاديمي، حيث استندت الدراسة إلى دمج عدة عوامل منهجية لتصنيف الباحثين واستخدام البيانات التي تم استخلاصها من قاعدة بيانات «منصة سكوبس» Scopus البحثية الشهيرة.

ويعد هذا العدد من العلماء في الدراسة مؤشرا على نجاح مسعى جامعة الكويت نحو الريادة في البحث والتعليم وإنتاج أبحاث عالية الجودة والتأثير، وسيتم تكريم أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الذين تم اختيارهم ضمن أفضل 2% من العلماء من قبل جامعة الكويت لكونهم من نخبة الباحثين المتميزين.