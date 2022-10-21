يضع الاتحاد الأوروبي خططا لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.46 مليار دولار) خلال العام المقبل، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد قمة للدول الـ 27.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي في بروكسل «سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارا للعام المقبل.. وهي إيرادات متوقعة مستقرة وموثوقة»، مضيفة «أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة».

واوضحت فون دير لايين أن على الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ان تؤمن هذا التمويل، مضيفة «من المهم إرسال اشارة الى أوكرانيا».

وفي خلاصات القمة، دعت الدول الاوروبية المفوضية الى الإسراع في رصد ثلاثة مليارات يورو هي المبلغ المتبقي من رزمة مساعدة بقيمة تسعة مليارات يورو للعام 2022 وسبق ان اعلنت في مايو، وتتخذ هذه المساعدة المالية شكل قروض طويلة الأمد مع تسهيلات. كذلك، دعا القادة المفوضية الى بلورة «حل اكثر بنيوية».

ميدانيا، كثفت القوات الروسية من استهداف منشآت الطاقة الكهربائية الأوكرانية، بينما يتواصل التصعيد بين قوات موسكو وكييڤ في مدينة خيرسون التي اعلنت السلطات الاوكرانية استعادة اكثر من 88 بلدة منها.

وقالت السلطات الأوكرانية إن سلسلة من الانفجارات هزت مدينتي خاركيف وزابوريجيا، الجمعة، وذلك بعد أن كثفت القوات الروسية ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية مستهدفة منشآت للطاقة الكهربائية.

وقال رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريخوف، إن الصواريخ أصابت منشأة صناعية في المدينة الجمعة، مضيفا أن رجال الإنقاذ لم يقيموا حجم الأضرار بعد أو يتأكدوا من وقوع إصابات، وفقا لـ «رويترز».

وأكد حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيجوبوف، إصابة خمسة أشخاص.

وفي خيرسون، فقد وصل ما يصل إلى 2000 مجند روسي إلى الإقليم لتعويض الخسائر وتعزيز الوحدات، وفقا لبيان لـ «هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا».

الى ذلك، قال متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني إن بلاده أسقطت 85% من طائرات مسيرة «انتحارية» إيرانية الصنع أطلقتها روسيا لكن أوكرانيا تحتاج إلى دعم حلفائها لمنع طهران من بيع صواريخ باليستية لموسكو.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أثبتت فاعليتها بشكل متزايد في مواجهة الطائرات المسيرة لكنه أشار إلى أنها أقل كفاءة في التصدي للصواريخ.

وأضاف في إفادة صحافية «إذا نظرنا للأسبوعين الماضيين ونتائج إسقاط الطائرات المسيرة، سنجد أن دفاعاتنا الجوية فعالة بنسبة 85%.. لقد تعلمنا الآن التعرف عليها وإسقاطها بشكل أكثر فاعلية».

وتابع إهنات «أوكرانيا لا تملك حاليا أنظمة دفاع جوي فعالة لمواجهة الصواريخ الباليستية. ومن المرجح أن تزود إيران (روسيا) بهذه الأنظمة ما لم يجد العالم طريقة لمنعها».

ورفضت الولايات المتحدة نفي إيران بيع الطائرات المسيرة لموسكو وقالت إن أفرادا من الجيش الإيراني موجودون في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، لتدريب القوات الروسية على تشغيل الطائرات المسيرة.

وذكر إهنات أن هذا أمر يخص المخابرات الأوكرانية والغربية لكنه أضاف «من الواضح بالنسبة لي شخصيا أنهم موجودون هناك. يقومون بالتدريب وربما يشاركون في عمل عسكري».