وجه خمسة أعضاء في الكونغرس الأميركي من لجنة الصداقة الأميركية - اللبنانية وهم: داريل عيسى، دارين لحود، ديبي دينغل، دافيد جويس ودانيل كيلدي، في 19 من هذا الشهر رسالة إلى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن حضوه فيها على أن يبذل والديبلوماسية الأميركية كل الجهود اللازمة لمواكبة «إتمام استحقاق انتخاب رئيس جمهورية للبنان في موعده الدستوري، رئيس يحقق استقرار واستقلال وسيادة لبنان، وتمنع تحوله إلى دولة فاشلة».

ومما جاء في الرسالة: «نكتب إليكم سيد بلينكن لنعبر عن استمرار قلقنا على لبنان وشعبه، اللذين يواجهان أزمة اقتصادية قاسية، والتباس في الوضع السياسي. حتى اللحظة فشل المجلس النيابي اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في وقت يعاني لبنان انكماشا اقتصاديا بنسبة 60%، وفقدت فيه العملة الوطنية 90% من قيمتها، و80% من الشعب اللبناني يعيش في الفقر».

وتابعت الرسالة: «الرهانات في المنطقة عالية. إن استقرارا طويل الأمد في الشرق الأوسط يعتمد على بقاء لبنان مستقرا، سيدا، ومستقلا ليستعيد الثقة الدولية والثبات الاقتصادي. من هنا فإن أي فراغ جديد في رئاسة الجمهورية اللبنانية سيفاقم الوضع، لذا نسأل الإدارة أن تشجع القادة في مجلس النواب اللبناني على التعاون لانتخاب رئيس جديد، فقد أصبح لبنان في مرحلة دقيقة، والمطلوب تحرك استثنائي».

وأضافت الرسالة: «كل جهد ديبلوماسي مطلوب أيضا لتشكيل حكومة محررة من الفساد، حكومة ديموقراطية، وإن المؤسسات الدستورية معنية بالعمل لخدمة مصالح الشعب اللبناني حصرا».

وخلص الأعضاء الموقعون على الرسالة إلى انه: «لا يمكن أن نسمح بأن يتحول لبنان دولة فاشلة، وإننا نقدر اهتمام الولايات المتحدة بهذه المسألة كما دعمها الشعب اللبناني».

وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع الأعضاء الموقعين في هذا السياق.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت المسؤولين اللبنانيين إلى وضع مصالحهم جانبا، في أول تعليق لها على فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثالثة الخميس.

وعبر الناطق باسم الخارجية ند برايس عن القلق الأميركي حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، مشيرا إلى معاناة الشعب اللبناني، منذ فترة طويلة، من سوء الإدارة والفساد وانعدام الأمن وفراغ السلطة، وكرر تطلع بلاده إلى قيام حكومة لبنانية تضع مصالح اللبنانيين في المقام الأول.