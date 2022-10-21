القاهرة ـ ناهد إمام

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، تقديم الدعم والمساندة الكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار خلال هذه المرحلة، ومساعدتهم للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا كذلك الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الدولة المصرية لصالح مستثمرينا بالخارج، وبناء مساحة من الثقة معهم.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لرجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأميركية أشرف روفائيل، أحد المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، للتعرف على خططه للتوسع في الاستثمار داخل مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا.

وقالت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، إن الوزارة تستهدف الوصول لمختلف المستثمرين المصريين بالخارج، وخلق تواصل مستدام معهم، كما ستعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على توفير البيئة المناسبة التي يمكنها مساعدتهم، وسيحدث ذلك من خلال الشركة المساهمة للمصريين بالخارج، والتي ستمثل حاضة لكافة شرائح مستثمرينا، وستتضمن عددا من المشروعات في مجالات استثمارية متنوعة، بناء على رغبة مواطنينا بالخارج، ومن بينها الاستثمار الصناعي والسياحي وكذلك التعليمي.

من جانبه، أعرب رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأميركية أشرف روفائيل عن شكره وتقديره للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على جهودها لصالح المصريين بالخارج، وسعيها لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، للاستثمار في مصر، من خلال مجموعة من المحفزات والتسهيلات التي تعمل عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف روفائيل أنه من بين المستثمرين الذين سعوا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، وقد حصل على قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 30 فدانا لبناء جامعة دولية على أرض العاصمة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولية للمشروع، الذي يضم مستثمرين من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ويستهدف البدء الفعلي للمشروع سبتمبر من العام المقبل.

في هذا الإطار، شددت السفيرة سها جندي على أنها ستقدم مختلف أنواع الدعم بما يساهم في إنجاز هذا المشروع المهم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والوزارات المعنية الأخرى، وهذه رسالة لكل مستثمرينا بالخارج أن الدولة المصرية تفتح أبوابها أمامهم بتسهيلات ومحفزات وفرص استثمارية مهمة.