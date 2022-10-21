بدأ مسلسل معناة النازحين السوريين في شمال غرب البلاد من جديد مع الهطولات المطرية التي رافقت عاصفة متوسطة الشدة ضربت المنطقة في تكرار لسيناريو كل شتاء.

وقال فريق «منسقو استجابة سوريا» الإغاثي انه تمكن من توثيق الأضرار الأولية التي لحقت بـ 9 مخيمات على الأقل مع استمرار عمليات إحصاء الأضرار.

وسجل الفريق تضرر 54 خيمة بشكل كامل ودخول مياه الأمطار إلى 70 خيمة أخرى، إضافة الى أضرار جزئية في 64 خيمة أخرى.

وقال المنسقون إن عدد الأفراد المتضررين من العواصف الأخيرة خلال الساعات الأخيرة بلغ أكثر من 3.171 نسمة، منهم أكثر من 426 نسمة أصبحوا بدون مأوى نتيجة دمار الخيم الخاصة بهم.

وسببت الهطولات المطرية الأخيرة حدوث فيضانات مائية وانقطاع للطرق داخل المخيمات مع صعوبات كبيرة لتصريف المياه نتيجة غياب الصرف المطري في مجمل المخيمات.وكذب الف

ريق ما وصفه بـ «ادعاء المنظمات العاملة في المنطقة بقيامها تنفيذ مشاريع عاجلة للمخيمات» بدليل تسجيل تلك الأضرار، علما أن الهطولات المطرية الفعلية لم تبدأ بشكل فعلي والشتاء لم يكشر عن أنيابه المطرية والثلجية بعد.

وكرر «منسقو الاستجابة» دعوة المنظمات الإنسانية في المنطقة إلى العمل بشكل جدي على تأمين الاحتياجات العامة للمخيمات والتركيز في المشاريع الحالية على أولويات النازحين العاجلة، وهي مواد التدفئة وعزل المخيمات.