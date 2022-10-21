افادت مواقع اخبارية سورية باعتزام تركيا اقامة نقاط عسكرية ومعابر فاصلة بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من انقرة وبين «هيئة تحرير الشام» في شمال غرب سورية.

واستقدم الجيش التركي حواجز خرسانية إلى معبر الغزاوية في ريف عفرين الجنوبي، لإقامة حاجز مدعم ومنع تكرار دخول «هيئة تحرير الشام» إلى المنطقة، بحسب موقع تلفزيون «سورية» الذي نقل عن مصادر عسكرية أن الجيش التركي يعتزم إنشاء حواجز مماثلة في منطقتي دير بلوط والجملة، لتشكل الحواجز الثلاثة «جدارا منيعا» مع حدود سيطرة «تحرير الشام» في ريف ادلب، ومنعها من دخول مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي حلب، عقب اشتباكات دامية الاسبوع الماضي.

ووفق المصادر، يجري الجيش التركي دوريات على حواجز الشرطة والشرطة العسكرية في منطقة عملية «غصن الزيتون»، ضمن جهوده في ملاحقة فلول عناصر الهيئة الذين يحاولون الاختباء في المنطقة باسم ولباس ورايات الشرطة العسكرية.

بدوره، قال موقع «عنب بلدي» ان الجيش التركي يعتزم إنشاء نقاط عسكرية جديدة قرب معبري دير بلوط والغزاوية، اللذين يربطان مناطق شمالي حلب بمناطق إدلب. ونقل الموقع عن سيف أبوعمر المسؤول بالمكتب الإعلامي في «الجبهة الوطنية للتحرير»، وهو فصيل يملك نقاطا عسكرية في المنطقة، إن القوات التركية استطلعت المكان، لكنها لم تنشئ أي نقاط حاليا.

ويربط بين منطقتي نفوذ الوطني وتحرير الشام معبران داخليان، هما معبر دارة عزة ـ الغزاوية والمعروف أيضا بـ «طريق دارة عزة»، والمعبر الثاني هو دير بلوط ـ أطمة.

وتشهد المنطقة الفاصلة بين اعزاز وعفرين هدوءا منذ فجر الثلاثاء الماضي، حيث تدخل الجيش التركي وانتشر في بلدة كفرجنة التي كانت مسرح الاشتباكات بين الفيلق الثالث من جهة و«الهيئة» وحلفائها «فرقة الحمزة» و«فرقة السلطان سليمان شاه» من جهة أخرى.

وأضاف المسؤول الإعلامي أنه لا توجد معلومات دقيقة في حال كانت تريد تركيا إنشاء نقاط مؤقتة أو دائمة، مرجحا أسباب إنشاء النقاط لضمان خروج عناصر تحرير الشام وعدم دخول أرتال أو مؤازرات لها.

في السياق، شهد شمال غربي سوري الجمعة مظاهرات متعارضة، القسم الأول منها مناهض لتدخل هيئة تحرير الشام في ريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، بينما دعت مظاهرات إدلب، الخاضعة لسيطرة تحرير الشام، إلى ما وصفته بـ «توحيد الصفوف».

وجاءت المظاهرات بدعوة من الفصائل المسيطرة على المنطقتين وناشطين إعلاميين ومدنيين، بعد اقتتال بين الفيلق الثالث في الجيش الوطني والهيئة التي تريد التمدد بريف حلب.

وتجمع متظاهرون، قرب معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا قرب اعزاز بريف حلب، مطالبين الجانب التركي منع دخول تحرير الشام إلى مناطقهم، بحسب ما أفاد به موقع «عنب بلدي».

وشملت المظاهرات التي حملت مطالب مشتركة، العديد من مناطق سيطرة الجيش الوطني، بينها جرابلس ومارع والباب واعزاز.

تزامن ذلك مع خروج مظاهرة في إدلب، الخاضعة لسيطرة تحرير الشام، حملت عنوان «الشعب يريد توحيد الصفوف وتحرير البلاد».

من جهته، شارك «الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة» صورا للمظاهرة المناهضة لوجود تحرير الشام قرب باب السلامة، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

يأتي ذلك في ظل استمرار ضبابية المشهد حول الجهة التي تدير وتسيطر على ريفي حلب الشمالي والشرقي، إثر اقتتال خلف تحالفات جديدة وسمح لتحرير الشام بالدخول إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني.

وبعد التدخل التركي غير المباشر عبر هيئة ثائرون للتحرير التابعة لـ «الجيش الوطني»، وقوات وأرتال عسكرية تركية دخلت الحدود إلى عدة مناطق شمالي سورية، سحبت تحرير الشام قواتها من ريف حلب الشمالي، بعد حوالي ثمانية أيام على دخولها المنطقة، في حين لايزال عناصر جهاز الأمن العام العامل في إدلب موجودين في ريف حلب.

وكان الجيش التركي أمهل هيئة تحرير الشام فجر الخميس لمغادرة المنطقة، إلا أن مجموعات للهيئة مازالت مختبئة في المنطقة داخل مقار ومعسكرات فرقتي «الحمزة» و«السلطان سليمان شاه» وحركة «أحرار الشام».

وعقب تدخل الجيش التركي، ليل الاثنين ـ الثلاثاء الماضي، بثت هيئة تحرير الشام عبر إعلامها الرديف تسجيلات مصورة تظهر انسحاب أرتال عسكرية كبيرة، إلا أنها لاتزال تتمركز بقوات ليست قليلة داخل مقار حركة أحرار الشام، خصوصا في منطقة جنديرس في مقر قيادة الحركة بشارع يلنقوز، وفي تل سللور ضمن ثكنة عسكرية للحركة، وفي مقار أمنية للحركة في بلدة كوران مع رفعهم لرايات الحركة وتحركهم باسمها.