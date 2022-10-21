حذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية من أن «الجائحة لم تنته بعد»، قائلا إن استمرار ظهور متحورات فرعية من ڤيروس كورونا «يشكل خطر عودة ظهور الجائحة وإرهاق الأنظمة الصحية».

وقال باباتوندي أولوكوري، مدير الطوارئ الإقليمي لمنطقة غرب الباسيفيك بمنظمة الصحة العالمية، إن سنغافورة ونيوزيلندا تشهدان ارتفاعا في الإصابات بـ «كوفيد-19»، في حين تشهد كل من الفلبين وكوريا الجنوبية واليابان ومنغوليا وڤيتنام انخفاضا مطردا في الإصابات والحالات التي تعالج في المستشفيات وكذلك الوفيات منذ أغسطس الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن سنغافورة تسجل ارتفاعا في الإصابات بسبب متحور «أوميكرون إكس بي بي» الفرعي، في حين لايزال «بي إيه.5» السائد في نيوزيلندا.

وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن منطقة غرب الباسيفيك سجلت أكثر من 92 مليون حالة إصابة مؤكدة بـ «كوفيد-19»، بما في ذلك أكثر من 270 ألف حالة وفاة منذ ظهور المرض شديد العدوى والقاتل في عام 2020.

وأوضح مسؤول منظمة الصحة العالمية من أن انخفاض الإصابات في عدة دول يرجع إلى «اتساع نطاق التطعيم بشكل نسبي»، لكنه حث الشعوب علي توخي الحذر.