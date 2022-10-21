خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع مدينة زاهدان جنوب شرق إيران بعد ثلاثة أسابيع على مقتل العشرات في احتجاجات «الجمعة الدامية»، حسبما أظهرت مقاطع ڤيديو نشرت على الإنترنت.

وشهدت مدينة زاهدان في محافظة سيستان ـ بلوشستان أعمال عنف استمرت أياما عدة، بدأت بتظاهرات نظمت في 30 سبتمبر الفائت على أثر تقارير أفادت بتعرض فتاة للاغتصاب على يد شرطي، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 93 شخصا على الأقل، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران.

من جهتها، وصفت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة الإيرانية مواجهات زاهدان بأنها «حادثة إرهابية» موجهة ضد مركز للشرطة، مشيرة إلى أنها أدت إلى مقتل خمسة من عناصر الحرس الثوري.

وأظهر مقطع ڤيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، متظاهرين تجمعوا خارج مركز للشرطة وهم يهتفون «الموت للديكتاتور»، في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وفي مقطع ڤيديو آخر نشرته إذاعة «فاردا»، وهي محطة تبث بالفارسية ممولة من الولايات المتحدة، ظهر محتجون متجمعين بعد صلاة الجمعة وهم يهتفون «الموت لخامنئي» و«وحدة، وحدة».

وتعد هذه الشعارات المناهضة للنظام في إيران من بين الأكثر تكرارا خلال التظاهرات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني قبل أكثر من شهر، وتوفيت الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عاما في 16 سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها طهران على النساء.

وتقع سيستان بلوشستان قرب الحدود مع أفغانستان وباكستان، وهي واحدة من أفقر المناطق في إيران، التي تسكنها أقلية البلوش السنية في جنوب شرق البلاد.