أرجأت القوى السياسية الأساسية في البرلمان العراقي عقد جلسة للتصويت على الحكومة كانت متوقعة السبت، كما أعلن نواب لـ «فرانس برس»، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.

وكان «ائتلاف إدارة الدولة» الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة ويضم أبرز القوى الموجودة في البرلمان العراقي حاليا، قد أعلن الثلاثاء الماضي عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها.

لكن حتى الآن، لم تفض المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزع بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.

وقال النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني لـ «فرانس برس» إن الجلسة «تأجلت لعدم توصل السوداني مع الكتل السياسية لتسمية الوزارات».

وأضاف أنه «لم يحدد موعد الجلسة المقبلة».

من جهته، قال النائب في تحالف السيادة ثابت العباسي لـ «فرانس برس» إنه «ليست هناك جلسة يوم السبت»، متحدثا عن «خلافات».

بدوره، أوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن «كل كتلة ستقدم أكثر من مرشح للمنصب الوزاري المخصص لها، والاختيار سيكون لرئيس الوزراء المكلف».

وأضاف «لم نبلغ بأي موعد للجلسة المقبلة».

وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه فوض السوداني «الاختيار بين المرشحين» الذين قدمتهم القوى السياسية أو «اقتراح مرشحين جدد».

وذكر البيان أنه تم تفويض السوداني «استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري».

وتعقيبا على هذا البيان، ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني أن «الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات».

وأضاف «يترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناء على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة».