هبطت قاذفات «بي-1بي» التابعة لسلاح الجو الأميركي في قاعدة «غوام» في ثاني نشر لطائرات بعيدة المدى في الجزيرة العام الحالي وسط توتر إقليمي إزاء تايوان واحتمال أن تكون كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربة نووية جديدة.

وأكد الجيش الأميركي نشر الطائرات بشكل مؤقت في منطقة المحيط الهادي الأميركية في إطار مهمة «فرقة عمل القاذفات» غداة إعلان مواقع إلكترونية تقوم برصد الطائرات عن إقلاعها من قواعدها المحلية في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كانت المهمة تهدف إلى توجيه رسالة لكوريا الشمالية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) البريغادير جنرال بات رايدر في إفادة صحفية «إن هدفها هو إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة قريبة من حلفائها وشركائها لردع أي استفزاز محتمل».

وأضاف أن الهدف من وجود القاذفات هو إظهار أن الولايات المتحدة لديها القدرة أيضا على القيام بعمليات عالمية في أي وقت.

وقال ضابط في الجيش الاميركي إن مهام فرقة عمل القاذفات «تلعب دورا حاسما في ردع الخصوم المحتملين وتحدي قراراتهم».

وأجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب الصاروخية العام الحالي، كان من بينها إطلاق صاروخ فوق اليابان، ويقول مسؤولون في واشنطن وسيئول إن كوريا الشمالية تبدو مستعدة أيضا لاستئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وأجرت كوريا الشمالية ست تجارب نووية منذ عام 2006.

وكثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها في كوريا الجنوبية واليابان من استعراض القوة العسكرية مثل إجراء مناورات بحرية بمشاركة حاملة طائرات أميركية وإجراء تدريبات ميدانية كبيرة لأول مرة منذ سنوات ردا على التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية.