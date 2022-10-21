أعلن حاكم ولاية النيل الأزرق في السودان حالة الطوارئ ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي الذي أودى بـ 150 شخصا في يومين.

وجاء في مرسوم أصدره أحمد العمدة بادي أنه «يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يوما».

كما كلف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وكذلك قوات الدعم السريع «بالتدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي».

وكان مدير مستشفى ود الماحي عباس موسى قد أفاد لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف بمقتل 150 شخصا بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب أغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86 آخرون يومي الأربعاء والخميس الفائتين في المنطقة الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الخرطوم.