قضت محكمة أميركية بسجن ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لمدة 4 أشهر بعدما أدين بعرقلة عمل الكونغرس، ورفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم الذي استهدف مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن المحكمة ألزمت بانون بدفع غرامة مالية قدرها 6500 دولار.

ويعد بانون أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت عام 2016، وحتى بعد استبعاده من البيت الأبيض في أغسطس 2017، بقي مقربا من ترامب وتحدث معه في اليوم السابق للهجوم على مقر الكونغرس.

وبهدف معرفة طبيعة محادثاتهما، استدعت لجنة تحقيق برلمانية بانون للإدلاء بشهادته، لكنه رفض ذلك متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، ما أدى إلى اتهامه بـ «عرقلة» عمل الكونغرس.