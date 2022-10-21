كلفت جورجيا ميلوني رئيسة حزب «فراتيلي ديتاليا» (أخوة ايطاليا) اليميني المتطرف والتي فازت في الانتخابات التشريعية، بتشكيل حكومة من جانب الرئيس سيرجو ماتاريلا، وفق ما اعلن الامين العام للرئاسة.

وقبلت ميلوني (45 عاما) بتولي هذه المسؤولية لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، وستقدم تشكيلة حكومتها التي ستؤدي اليمين السبت.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي إن الرد الأوروبي القوي، على أزمة الطاقة يصب في مصلحة إيطاليا وأوروبا أيضا.

وأضاف دراغي، في مؤتمر صحافي في أعقاب القمة الأوروبية ببروكسل، وهي الأخيرة له كرئيس للحكومة الإيطالية، أن هذه الأخيرة قالت دائما إن الاستجابة للأزمة يجب أن تكون أوروبية، ويجب الحفاظ على وحدة البلدان الأوروبية، وهو أمر ضروري لمواصلة دعم أوكرانيا وفرض أقصى قدر من الضغط على روسيا.

وأوضح دراغي ان الاتحاد الأوروبي متحد ومستعد للتدخل بإجراءات فعالة لتلبية احتياجات المواطنين والشركات، لافتا إلى أن الحزمة المعتمدة قبلت جميع مقترحات إيطاليا وهي: وضع سقف لأسعار الغاز، والفصل بين سعري الغاز والكهرباء، والحاجة لأدوات مشتركة لمعالجة وتخفيف ارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن التأثير على الشركات والأسر.