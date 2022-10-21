قالت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا إن قواتها اعترضت طائرات مسيرة مسلحة أطلقتها ميليشيات الحوثي على ميناء نفطي في محافظة حضرموت بجنوب البلاد بينما كانت ناقلة نفط تستعد للرسو.

وقال مسؤول حكومي لوكالة «رويترز» للانباء إن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين هاجمت ميناء الضبة الواقع في بلدة الشحر الجنوبية فيما كانت ناقلة النفط نيسوس تستعد لدخول الميناء.

وقال المسؤول إنه كان من المقرر أن تحمل نيسوس مليوني برميل من النفط الخام من الميناء، مضيفا أنه لم تقع أضرار في المرفأ أو الناقلة. وأكد مكتب محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي الهجوم لـ «رويترز».

وهذه الواقعة هي أول تصعيد كبير منذ فشل جهود تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وسط خلافات بشأن دفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها على علم بتقارير تفيد بوقوع حادثة قرب الشحر، مشيرة إلى أن السفينة والطاقم بخير.