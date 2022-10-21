أكدت صحيفة واشنطن بوست أن الوثائق التي صودرت من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في أغسطس الماضي تضمّنت معلومات استخباراتية شديدة الحساسية عن إيران والصين تهدد بكشف أساليب التجسس الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مطلعين على القضية أن من بين الوثائق التي ضبطها محققو وزارة العدل وثيقة حول برنامج الصواريخ الإيراني وأخرى "تصف عملا استخباراتيا شديد الحساسية حول الصين".

وصادر المحققون نحو 11 ألف وثيقة في المداهمة لاستعادة وثائق تقول الحكومة إن ترامب حفظها في الأرشيف الأميركي، لكنه نقلها معه بشكل غير قانوني عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.

ومن بين تلك الوثائق ما يزيد قليلا على 100 وثيقة سرية بعضها مصنف سريّ للغاية وعادة ما يتم تأمينها بإحكام مع السماح لعدد قليل من الأشخاص بالإطلاع عليها. لكنها أبقيت في مارالاغو في أماكن من بينها مكتب ترامب الشخصي في ظروف تأمين متواضعة، وفق وزارة العدل.

وبررت وزارة العدل المداهمة بدوافع تتعلق بالأمن القومي، مشيرة إلى الاشتباه في أن ترامب انتهك قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بالوثائق الحساسة للغاية المتعلقة بالدفاع الوطني ومشاركتها.

من جهة اخرى، طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول من ترامب المثول أمامها "يوم 14 نوفمبر المقبل أو بحدود" هذا التاريخ.

وفي بريد تم نشره، أمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير2021.