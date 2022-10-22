مفرح الشمري

أعلن تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي خبر وفاة والده عبر "تويتر" عن عمر يناهز ٦٠ عاما بعد معاناة مع المرض لأكثر من عامين.



وعانى الفنان الراحل خالد سامي من تبعات إصابته بمرض بالكبد لازمه لفترة طويلة وترتب عليه صعوبة في التنفس وتشنجات وغسيل كلى.

وقد ولد الراحل خالد حمد الدسيماني، الاسم الحقيقي لخالد سامي، بمدينة بريدة في منطقة القصيم في 4 ديسمبر 1961، وبدأ مشواره الفني أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ويعتبر من الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون.



وشارك الراحل في عدد كبير من الأعمال العربية المشتركة حيث عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية وأيضاً شارك بأعمال مصرية حقق من ورائها شهره كبيرة في الاوساط الفنية الخليجية والعربية .