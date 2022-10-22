رفعت أميركية درجت طويلاً على استخدام منتجات تمليس الشعر وتخضع راهناً للعلاج من سرطان الرحم دعوى مدنية الجمعة على مجموعة "لوريال"، على ما أعلن محامو المرأة، بعد نشر دراسة أكدت وجود رابط بين المرض المذكور وهذه المستحضرات.

وتقدّم المحامي الشهير بن كرامب بهذه الدعوى بوكالته عن جيني ميتشل التي استخدمت "هذه المنتجات الخطرة" على شعرها مدى نحو عقدين ، على ما أفاد كرامب في بيان، قبل تشخيص إصابتها بسرطان الرحم، مما استلزم استئصال رحمها بالكامل.

واستشهد بيان وكلاء ميتشل بدراسة جديدة كبيرة أجرتها معاهد الصحة الأميركية ونُشرت الاثنين، أظهرت أن منتجات تمليس الشعر التي تستخدمها النساء وخصوصاً السود منهنّ، تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم.

ويُعتبر سرطان الرحم (وهو غير سرطان عنق الرحم)، شكلاً نادراً نسبياً من السرطان، إلاّ أن معدلات الإصابة به آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة، وخصوصاً في صفوف النساء السود.

وبيّنت الدراسة أن استخدام هذه المنتجات بشكل متكرر، أي أكثر من أربع مرات في السنة، يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بسرطان الرحم.

ومن أبرز ما تطالب به الدعوى المدنية التي رُفعت الجمعة تعويضات عن عطل وضرر من الفرع الأميركي لشركة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال"، بالإضافة إلى شركات أخرى.

وقال كرامب المعروف بتوكله عن عدد من عائلات السود في قضايا العنف المفرط من الشرطة "سنكتشف بلا شك أن قضية ميتشل المأسوية هي واحدة من حالات كثيرة خدعت فيها الشركات النساء السود بقوة لزيادة أرباحها".