عقد نائب المدير العام للتخطيط مبارك الرشيدي، اجتماعا مع كافة الاشرافيين في بنك الائتمان الكويتي من مدراء للادارات ومراقبين ورؤساء أقسام للتأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح والنظم ومدونة السلوك الوظيفي وتقديم افضل خدمة للمواطن الكويتي وفقا للقوانين واللوائح، وتبادل وجهات النظر وتقديم الاقتراحات التي تصب في مصلحة البنك و المواطنين وذلك استجابة لخطاب نائب سمو الامير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح، وبتعليمات نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف .

واكد البنك في تصريح صحافي، ان خدماته تقدّم بسهولة ويسر للمواطنين دون حاجة لتكبد عناء مراجعة اي من فروع البنك وذلك من خلال البوابه الالكترونيه للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وتطبيق سهل التطبيق الحكومي الموحد .

كما تؤكد ادارة البنك حرصها الدائم على خدمة الكويتيين وتلبية متطلباتهم بأبسط وأيسر السبل.

من جانب آخر أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي، أن البنك اطلق خدمة التوقيع الالكتروني للموظفين العاملين في البنك (Digital Signature) وذلك للتعرف على التوقيع الخاص بكل موظف وهويته في سبيل انجاز المعاملات الداخليه للبنك بوضوح و شفافية تحقيقا للحوكمة المؤسسية التي دأب البنك على العمل لتحقيقها منذ سنوات.