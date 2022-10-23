بعد أكثر من 10 أيام تقريبًا من الآن، سيجتمع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى، وتزداد التوقعات بشأن التحركات التالية التي سيتخذها وسط إجماع بين المستثمرين بأن التضخم الحاد المستمر يعني مواصلة سلسلة من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة، وهو أمر غير مسبوق في العصر الحديث.

رفع أسعار الفائدة

- ترى الأسواق المالية في الوقت الراهن احتمالًا بنسبة 99% لارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى خلال اجتماع البنك أوائل الشهر المقبل، لتصل إلى النطاق 3.75 - 4%.

- ويبدو أن ارتفاع الفائدة بهذا الحجم أصبح أمرًا مفروغًا منه خلال اجتماع نوفمبر، وبالتالي يتجه التركيز نحو اجتماع ديسمبر، وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لإجراء زيادات أقل في أسعار الفائدة.

ماذا تغير منذ سبتمبر؟

- التضخم: ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 8.3% سنويًا في أغسطس، وكان قد بلغ مؤشر أسعار المستهلكين ذروته عند 9.1% في يونيو، لكن لا تزال القراءة مرتفعة بشكل غير مريح وأعلى مما توقعه الاقتصاديون.

- تكاليف الرهن العقاري: قفز معدل الرهن العقاري لأجل 30 عامًا بمقدار 13 نقطة أساس أخرى إلى 6.94% في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أكتوبر، مسجلاً الزيادة التاسعة على التوالي، وفقًا لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة الأربعاء.

- ومع ذلك، أكدت بيانات التضخم على ضرورة أن يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي متشددًا، حيث وفر تقرير الوظائف القوي لشهر سبتمبر الثقة في أن البنك المركزي يمكن أن يفعل ذلك دون التسبب في ضرر لا داعي له للاقتصاد الأمريكي.

كيف يتأثر السوق؟

- بدأ مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هذا الأسبوع بارتفاع بنسبة 3.8% قبل أن ينخفض ​​بنسبة 0.7% يوم الأربعاء، ولا يزال منخفضًا بحوالي 23% عن ذروته في يناير.

- وطالما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى نيته في مواصلة الضغط على التضخم من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، فهذا يعزز احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة.

قادة الأعمال هم الأكثر تشاؤمًا!

- أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات انخفاض مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ الركود العظيم.

- ومن بين 136 من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، قال 98% إنهم يستعدون لركود اقتصادي في الولايات المتحدة على مدى الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة، بينما قال 99% إنهم يستعدون للركود في أوروبا.

- وقال "ديفيد سولومون" الرئيس التنفيذي لـ"جولدمان ساكس" لشبكة "سي إن بي سي" إن الوقت قد حان "لتوخي الحذر"، مضيفًا: "هناك فرصة سانحة لحدوث ركود في الولايات المتحدة".