قال الممثل الإنجليزي إدريس ألبس إنه مازال يراوده إحساس بالمفاجأة عندما لا يجد نفسه مضطرا للخضوع لتجربة أداء للمشاركة في أفلام.

وأضاف ألبا الذي يبلغ 50 عاما "أتذكر أنني ذهبت إلى مسرح حيث لم أضطر للخضوع لتجربة أداء وهذا فاجأني بشدة. وحتى الآن، إذا ما تلقيت اتصالا هاتفيا من مخرج ما يريدني أن أعمل معه، مازلت أشعر بنفس الأحاسيس /هل سيمكنني الحصول على هذا العمل؟ هل يمكنني إنجازه؟"، بحسب موقع كونتاكت ميوزيك.

بدأ الممثل الذي قام ببطولة فيلم "الوحش" مسيرته بالعمل في إعلان تجاري، ولكنه قام حتى الآن ببطولة أكثر من 50 فيلما ناجحا.