قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي بعد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي إن أوكرانيا في حاجة إلى "تدفق من الدخل يمكن التنبؤ به ومستقر" للمستقبل.

وقالت فون دير لاين إن القادة بحثوا توفير 5ر1 مليار يورو (46ر1 مليار دولار) لأوكرانيا كل شهر، بدءا من العام المقبل "لتوفير موارد كافية للأساسيات".

ولم يتضح ما إذا كان هذا سيتضمن منحا وقروضا أو بعض أشكال التمويل الأخرى.

كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في أيار/ مايو الماضي تقديم 9 مليارات يورو (8ر8 مليار دولار) في شكل منح وقروض إلى أوكرانيا لاستمرار عمل إدارتها المدنية، لكن لم يتم سوى صرف ثلث ذلك المبلغ حتى الآن، ما أدى إلى إطلاق دعوات إلى تحسين الطريقة التي تحصل بها أوكرانيا على المساعدات.