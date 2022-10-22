أشاد المطرب راغب علامة، بأول حفل موسيقي في العالم الافتراضي بالعالم العربي، ووصفه بـ"المذهل".

وقدم المطربون راغب علامة وسعد لمجرد وميشيل فاضل أولى حفلات المستقبل في العالم العربي أول أمس الخميس.

وقال راغب علامة - في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم /السبت/ - إن "المعجبين جن جنونهم بسبب العروض الرائعة من راغب علامة وسعد لمجرد وميشيل فاضل" ، مضيفا أن حفلة المستقبل" كانت مذهلة".

وأضاف "إذا فاتك حفل أول أمس ، فانتظر اليوم الساعة 11 مساءً بتوقيت جنوب شرق الولايات المتحدة مع تذكرتك لمشاهدة الحفل الموسيقي في الحفل.. بلا حدود".

وأضاف علامة: "سنعود اليوم في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جنوب شرق الولايات المتحدة، تأكد من الاستماع والاستمتاع بالحفل كله"، معتبرا أنها "ثورة الابتكار في صناعة التّرفيه بشكل يتجاوز كونه مجرّد حفل افتراضي، بل سيكون الخطوة الأولى في مشوار التقدّم والتكنولوجيا".

وأكد أهميّة هذه الخطوة الجديدة كليا بالنسبة له، وعن الآلية والطريقة التي ستتم بواسطتها مشاركة هذه التّجربة مع الجميع في كلّ مكان وبنفس الوقت حول العالم.

ويقدم المطربون الثلاثة أعمال فنيّة تُحاكي الواقع الافتراضي حيث يؤدون أغانيهم الخارقة في "ميتا فيرس".

وكان راغب علامة قد تعهد بتقديم أعمال فنيّة تُحاكى الواقع الافتراضي، وتواكب التطوّر وتتماشى مع كلّ المُستجدّات في عالم المستقبل ومتطلبات العصر.