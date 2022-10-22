بدأ الفنان منذر رياحنة تصوير دوره في مسلسل "أرواح خفية"، المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، على إحدى القنوات الفضائية.

وتدور أحداثه حول المدرسة "لارا"، التي تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى "كامب"، وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة، ومع الوقت يكتشف أن هناك سرا متعلقا بالمدرسة التي تعمل بها لارا، وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.

مسلسل "أرواح خفية" بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت.

ومن ناحية أخرى، ينتظر منذر رياحنة عرض فيلمه الجديد "رجل الكمين"، ويجسد خلاله شخصية رجل يتاجر في "الممنوعات"، ويرى في نفسه أنه رجل جيد، وتحدث منه بعض الأشياء الخاطئة، لكنه يرى أنها تحدث بشكل مختلف.