يكرم مهرجان مدريد الدولي لموسيقى الجاز، في الفترة من 2 إلى 27 تشرين ثان/ نوفمبر القادم، موسيقى الجاز الأفروكوبية، والنجم الراحل ديفيد بوي، بالإضافة إلى عدد من كبار الفنانين الإسبان مثل توماتيتو رفيق درب أشهر مغني الفلامنكو الإسباني، كمارون دي لا إيسلا.

وذكرت وكالة يوروبا برس الإسبانية أن الدورة الحالية من المهرجان تحتفي بنجوم ناشئين، وآخرين لم يحظوا بالقدر الذي يستحقونه من الشهرة، وفقا لما أعلنه منظمو الحدث على مسرح فرنان جوميث بوسط مدريد، بحضور عمدة العاصمة خوسيه لويس مارتينيز آلاميدا، ونائب البلدية عن دائرة الثقافة والسياحة، اندريا ليفي، والمدير الفني للمهرجان، لويس مارتين.

ومن المقرر إقامة فعاليات المهرجان في كبرى المراكز الثقافية والمسارح العريقة بوسط العاصمة مدريد مثل مسرح فرنان جوميث، ومركز لا بييا الثقافي، ومركز كوندي دوكي والمسرح الوطني، والمركزين الفرنسي والإيطالي ومسرح الفنون الجميلة.

وتعتبر هذه الدورة هي الأولى التي تحظى بالطابع العالمي، بعد اقتصار الفعاليات على الفرق المحلية خلال عامي 2020 و2021، بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة على كافة الأنشطة الثقافية والسياحية في إسبانيا.