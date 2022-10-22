أظهرت بيانات اليوم الجمعة تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنحو 5ر5%، على أساس سنوي، خلال العشرين يوما الأولى من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في مؤشر على أن الصادرات الشهرية يمكن أن تنخفض على أساس سنوي للمرة الأولى منذ عامين.

وبلغت قيمة صادرات البلاد 4ر32 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 29ر34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وكالة الجمارك الكورية، والتي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وارتفعت الواردات بمقدار 9ر1% على أساس سنوي إلى 35ر37 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 95ر4 مليار دولار.

وأظهرت البيانات تراجع صادرات الرقائق بنسبة 8ر12% على أساس سنوي، بينما زادت صادرات السيارات بنسبة 1ر32%.

كانت صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بمقدار 8ر2% على أساس سنوي خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وتعاني البلاد من عجز تجاري للشهر السادس على التوالي بسبب أسعار الطاقة المرتفعة على مستوى العالم.