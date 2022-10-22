ينتهي المخرج إسلام خيري، من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي" أول نوفمبر المقبل، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الشتوي الحالي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخص يقع في مشاكل ومواقف محرجة بسبب زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

الفيلم بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

ويجمع فيلم "الجواهرجي" لأول مرة بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معًا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وكان آخر أعمال محمد هنيدي في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة.