أعلنت شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل، أن مبيعاتها خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 7ر19 % لتصل إلى58ر9 مليار يورو (3ر9 مليار دولار).

وارتفعت عائدات قسم العناية بالشعر بنسبة 7ر15% لتصل إلى 09ر1 مليار يورو، بينما زادت عائدات قسم المنتجات الاستهلاكية بنسبة 1ر19% لتصل إلى 55ر3 مليار يورو.

وارتفعت عائدات لوريال لوكس بنسبة 8ر15% لتصل إلى 61ر3 مليار يورو، في حين قفزت عائدات قسم العناية بالبشرة بنسبة 8ر38% لتصل إلى 32ر1 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة نيكولا إيرونيموس :"على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، نظل واثقين من آفاق سوق التجميل العالمية... وواثقين من قدرتنا على التفوق في أداء السوق وتحقيق عام آخر من النمو في المبيعات والأرباح في عام 2022".