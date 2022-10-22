أعلن اتحاد "البث الأوروبي" المنظم لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" أن 37 دولة ستشارك في المسابقة التي تقام ، في مدينة "ليفربول" الإنجليزية.

وإجمالي العدد أقل بثلاث مرات، من الدول التي شاركت في مسابقة هذا العام في مدينة "تورين" الإيطالية وأقل عن أي وقت، منذ عام 2014 . وإلى جانب مونتينجرو(الجبل الأسود) وشمال مقدونيا، ستتغيب بلغاريا أيضا عن مسابقة عام 2023 .

وستتنافس 31 دولة من أصل 37، في الدورين قبل النهائي، بحيث يمكن لكل عشر دول أن تتأهل للنهائي، حيث ستتنافس فقط 26 دولة.

وتتأهل أكبر خمس دول مانحة وهي فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا إلى النهائي تلقائيا، بالإضافة إلى الدولة الفائزة العام الماضي، أوكرانيا

ومن المقرر إقامة الدور نصف النهائي الأول في التاسع من أيار/مايو والثاني في 11 أيار/مايو، والجولة النهائية في 13 من نفس الشهر.