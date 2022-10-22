أظهرت دراسة لمعهد ميونخ للتاريخ المعاصر أن مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" كان في فترة ما بعد الحرب تحت تأثير متعاطفين مع النازيين.

وكانت دراسة أولى أجريت قبل عامين أظهرت أن مدير مهرجان برليناله الأول، ألفريد باور، لعب دورا أكثر أهمية في العمل للنازيين مما كان معروفا في السابق.

وركزت دراسة متابعة للأولى على دراسة موقف الأشخاص والشبكات التي شكلت وجه تاريخ الفيلم الألماني في أوائل فترة ما بعد الحرب.

ويبين ملخص الدراسة أن "مهرجان برلين السينمائي الدولي، خاصة في السنوات الأولى، تم تشكيله من قبل أشخاص يمكن اعتبارهم متهمين بالنازية".

وفي الوقت نفسه تمت الإشارة إلى أن "الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لم تكن بحال من الأحوال من بين النشطاء داخل المؤسسات النازية."

وأضافت الدراسة أنه لم يلاحظ "استمرارية غير منقطعة للأفراد" في النشاط النازي، خاصة وأن سنوات قليلة مرت قبل إعادة بناء صناعة السينما.

وقالت الدراسة إنه "بالإضافة إلى ذلك اقتنع النازيون في إدارة مجلس الشيوخ في برلين بأنهم ليسوا بأي حال من الأحوال مسؤولين عن المهرجان السينمائي".

وفي النهاية، كانت إدارة مهرجان برليناله تحت المراقبة المستمرة لقوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية، ولكل منهما ممثل في اللجنة التأسيسية لبرليناله، "وفي هذا الصدد، كانت هذه الهيئة المركزية مؤسسة عمل فيها المؤيدون السابقون للنظام النازي ومعارضوه وكذا ممثلون عن القوى المنتصرة معا لتأسيس مهرجان الفيلم باعتباره نافذة للعالم الحر".

وأوضحت الدراسة أن باور تعرض لانتقادات متكررة من قبل مجلس الشيوخ لتصرفاته الفردية وفق مبادرة شخصية منه واختياره الأفلام المعروضة.

في الوقت نفسه "تم تقديره كمنظم بارز لمهرجان الأفلام ومسؤول سينمائي ذي صلات جيدة".

وكتب معهد ميونخ للتاريخ في دراسته: "لقد كان استعداد باور تحديدا لاستخدام نطاقه الواسع من الاتصالات للعثور على دعاة يمارسون نفوذا لصالحه على المستوى السياسي، مما ساعده على البقاء في قمة تنظيم المهرجان حتى في المواقف المحرجة."

أدار باور مهرجان برليناله منذ بدايته في 1951 حتى 1976، وبعد وفاته تم تقديم جائزة باسمه.

وخلال الفترة النازية، عمل باور كمستشار لإدارة هيئة أفلام الرايخ الألماني من عام 1942 إلى عام 1945 وكان على علم كامل بصناعة السينما الألمانية واضطلع بدور رئيسي في مجال التخطيط السينمائي في ألمانيا.

كان مدير أفلام الرايخ ، باور، على اتصال مباشر بوزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز.