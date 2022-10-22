يعتزم إيلوم ماسك تقليص عدد الموظفين في شركة تويتر للتواصل الاجتماعي بما يقرب من 75% في حاله استحواذه على الشركة، وفقا لما أفادت به صحيفة واشنطن بوست

وقالت واشنطن بوست إن ماسك يخطط لتقليص عدد العاملين في الشركة من 7500 إلى ألفين تقريبا.

وكانت الشركة تعتزم بالفعل إجراء تخفيضات كبيرة، حيث سيتم استبعاد 25% من الموظفين بحلول نهاية عام 2023 وإغلاق مراكز البيانات الرئيسية، حسبما ذكرت الصحيفة .

ومع ذلك ، قالت الصحيفة إن خطط ماسك ستؤثر على تجربة مستخدمي تويتر، مع زيادة خطر الاختراق والتعرض للمواد المسيئة.

واقترح ماسك في البداية شراء الشركة قبل التراجع عن عملية الاستحواذ في نيسان/أبريل الماضي، قائلا إن تويتر قدمت مزاعم كاذبة حول عدد الحسابات المزيفة على المنصة.

وقامت شركة تويتر ردا على ذلك بمقاضاة ماسك في المحكمة لإجباره على المضي قدما في الصفقة. وكان من المقرر إجراء محاكمة لمدة خمسة أيام في ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ماسك أكد بعد ذلك عرضه الأصلي.

لكن الملياردير ومنصة وسائل التواصل الاجتماعي لا يزالان مختلفان حول التفاصيل المهمة التي تحتاج إلى توضيح لإنجاز الصفقة ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الصفقة.

ولتجنب المحاكمة، يجب أن يكمل ماسك الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.