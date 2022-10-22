أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في غضون خمسة أشهر في الشهر السابق.

وذكر المكتب أن أسعار السلع المصنعة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر6% على أساس سنوي، وهي أسرع من الارتفاع بنسبة 7ر4% في آب/أغسطس.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية تسليم المصانع بنسبة 9ر8%في أيلول/سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار منتجات الألبان التي زادت بنسبة 2ر53%.

كما سجلت أسعار الأخشاب ومنتجاتها زيادة سنوية كبيرة بنسبة 4ر32%.

كما زادت أسعار المبيعات المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر10% مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت السلع المصدرة بنسبة 9ر5% فقط.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء بنسبة 9ر44% سنويا خلال الشهر الماضي، وأسعار مواد التشييد بنسبة 6ر16%.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 4ر1% بعد تراجعها بنسبة 2ر2% خلال الشهر السابق.