قال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس إن بلاده اقترحت بناء كابل ينقل الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة إلى النمسا وجنوب ألمانيا.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أنه مع وفرة الشمس والرياح، قامت أثينا بتبسيط التصاريح ودعم الاستثمار الضخم في توسيع شبكات الطاقة؛ بما يزيد عن ضعف نصيب مصادر الطاقة المتجددة إلى 70 %، من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030.

وأضاف سكريكاس - في مؤتمر للطاقة المتجددة في أثينا - "لقد قدمنا ​​بالفعل اقتراحًا إلى النمسا وإلى نظيري النمساوي ونظيري الألماني، لبناء كابل كهربائي يربط اليونان بالنمسا وكذلك بجنوب ألمانيا".

وقال سكريكاس إن الكابل - الذي سيمر عبر ألبانيا ودول البلقان الأخرى - ستبلغ طاقته الأولية 3 جيجاوات التي يمكن رفعها إلى 9 جيجاوات.

وقال مصدر في الوزارة إن المباحثات جارية مع النمسا وألمانيا حول شروط تنفيذ وتمويل مثل هذا المشروع.