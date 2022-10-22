في أول زيارة له منذ توليه منصبه في الحكومة الجديدة، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول د.بدر الملا، بزيارة إلى شركة نفط الكويت، حيث كان في استقباله بالمبنى الرئيسي للشركة بمدينة الأحمدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، والرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط الكويت خالد العتيبي، وعدد من نواب الرئيس التنفيذي والمسؤولين في القطاع النفطي.



وتم خلال اللقاء مع القياديين في المبنى الرئيسي، تقديم عرض مرئي للوزير الملا عن شركة نفط الكويت، تضمن أبرز المحطات في تاريخها والإنجازات التي حققتها، والمشاريع الجاري تنفيذها حاليا، فضلا عن الخطط المستقبلية التي تندرج ضمن استراتيجية القطاع النفطي لعام 2040.



وبهذه المناسبة، أعرب الوزير الملا عن سعادته بزيارة شركة نفط الكويت، مثنيا على الجهود الكبيرة التي قامت بها خلال تاريخها الذي يمتد لأكثر من 8 عقود، معربا عن تطلعه للتعاون مع كافة القيادات النفطية في العمل الجاد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.



كما أكد الوزير حرصه على تسخير جميع الإمكانات للمساعدة في تحقيق كافة الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية، وكذلك التنسيق مع جهات الدولة لتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير مشاريع الشركة وسرعة إنجازها.



ووجه الوزير كذلك القطاع النفطي، ومن ضمنه شركة نفط الكويت، بالمزيد من الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وتطويره وصقل مهاراته، والذي سينعكس بالفائدة على المجتمع والقطاع على السواء، مشيدا بما تم حتى الآن من زيادة في نسبة التكويت، مطالبا بالمزيد من الدعم للشباب الكويتيين الخريجين وفي مختلف التخصصات.



وتطرق أيضا إلى أهمية الصحة والسلامة والأمن والبيئة، فطالب بضرورة الاهتمام بهذا الجانب الذي يجب أن يحظى بأولوية، نظرا لانعكاساته الايجابية على سلامة الأفراد والمنشآت، وبما يمنح التميز للقطاع النفطي على المستوى العالمي ويعزز من الانتاجية.



وبعد انتهاء اللقاء، قام الوزير، يرافقه قياديو الشركة والقطاع، بجولة على بعض مرافق الشركة، بدأت في مركز التجميع 22 بحقل المقوع، حيث جال على مرافقه والتقى العاملين هناك، تلا ذلك زيارة مماثلة لمنشأة المياه الفائضة رقم 1 في المقوع أيضا، قبل أن يختتم الوزير الملا جولته بزيارة مركز التحكم بالنفط في الأحمدي.