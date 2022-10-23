أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الرابحين في حملته لزيارة «كأس العالم FIFA قطر 2022» بالتعاون مع فيزا، متوجا 3 من عملائه، وهم من حاملي بطاقات فيزا بلاتينوم، سيجنتشر، وإنفينيت الائتمانية من KIB، في السحب الذي أقيم بتاريخ 11 أكتوبر 2022 على جوائز الحملة، حيث فاز كل من حمد عبدالله الروغاني، وعمار حمزة الاستاد، وناصر متروك العازمي، بباقة سفر متكاملة مع مرافق لحضور فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.



ذلك، وتضمنت الباقة المميزة من KIB تذكرتين لحضور مباراة كأس العالم من دوري المجموعات، إضافة إلى تذكرتي سفر مع حجز مسبق للإقامة لليلتين في فندق (فئة 5 نجوم)، شاملة إفطارا يوميا، والتوصيل من وإلى المطار في الدوحة، ولاهتمامه بتوفير المزيد من وسائل الراحة لعملائه، أضاف البنك خدمة توصيل من والى المباراة، ومبلغ 400$ يحول إلى بطاقة ائتمان العميل الفائز.



وفي كلمة من مدير أول - إدارة تطوير المنتجات في KIB، عمر المسلم، بمناسبة اختتام هذه الحملة الترويجية المتميزة بتتويج المحظوظين الثلاثة من عملاء البنك، قال: لقد سعدنا بتقديم هذه المكافأة الاستثنائية لنخبة عملائنا المتميزين من مستخدمي بطاقات الائتمان المتميزة، وذلك للاستمتاع بحضور أضخم حدث رياضي عالمي ومشاهدة المباراة من داخل الاستاد وتشجيع فريقهم المفضل في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التاريخية، كما يسرنا أن نكون قد أضفنا للتشويق كل وسائل الراحة والرخاء ضمن رحلة فاخرة مدعومة بخدمات مميزة بالتعاون مع فيزا.