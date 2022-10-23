شارك وفد هيئة أسواق المال في الاجتماع الـ47 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، في مدينة مراكش في المملكة المغربية خلال الفترة بين 17 و20 الجاري.

حيث ناقش الاجتماع العديد من القضايا الحيوية والمهمة على المستوى المالي والتنظيمي والإشرافي، كما تخلل الاجتماع على هامشه عدد من الاجتماعات المهمة بدءا بالاجتماع التشاوري لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بتاريخ 16 أكتوبر ومن ثم اجتماعات لجان ومجلس إدارة منظمة الـ IOSCO في الأيام الـ 3 الأولى، تلاها الاجتماع السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC في 20 أكتوبر، وقد شارك في الاجتماع السنوي معظم الهيئات أسواق المال الدولية والعديد من خبراء الأوراق المالية وخبراء أسواق المال، حيث يجتمع أعضاء المنظمة كل عام في المؤتمر السنوي لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بالأوراق المالية العالمية والأسواق الآجلة.



وقد ترأس وفد الهيئة مثنى الصالح رئيس قطاع الأسواق، وحضور عبدالرحمن محمود محمد مدير مكتب العلاقات الدولية، ونورة الهارون اختصاصي قانوني.



وتعتبر هذه المشاركة الأولى للهيئة بعد انتخاب مثنى الصالح ممثلا للجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC عضوا في مجلس إدارة المنظمة للعامين المقبلين، وجاءت مشاركة وفد هيئة أسواق المال من خلال حضور عدة اجتماعات للجان المنظمة المختلفة والمشاركة في ورش العمل.



كما شارك الصالح بتاريخ 17 أكتوبر في اجتماع GEMC واجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط AMERC، تمت خلالهما مناقشة وتسليط الضوء على العديد من المواضيع منها: التكنولوجيا المالية، والمخاطر الناشئة، وجهود الأيسكو للعمل على الأمن الإلكتروني، والتمويل المستدام، والأصول المشفرة.



هذا، وقد شارك الصالح بصفته عضوا في اجتماع مجلس إدارة الايسكو بتاريخ 18 أكتوبر، حيث قام أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال المعروض عليهم واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها.



أما فيما يخص لجنة الرؤساء President’s Committee فقد اجتمعت في 19 أكتوبر وناقشت عدة مواضيع ذات أهمية.



وبتاريخ 20 أكتوبر قام وفد الهيئة بحضور المؤتمر السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC وهي الهيئة المنظمة للاجتماع السنوي.



وتأتي مشاركة هيئة أسواق المال في هذا الحدث لتستكمل تعزيز حضور الكويت في كل المنظمات الدولية والذي سيساهم في تبادل العديد من الخبرات والزيارات والمعلومات مع الدول الأعضاء لتطوير سوق المال بالإضافة إلى تحسين حماية المستثمرين واستقطابهم والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية، وتأكيدا على استمرار الجهود المبذولة من هيئة أسواق المال في العمل والسعي لتعزيز فاعلية دورها في منظمة الايسكو لتكون عضوا فاعلا في المنظمة.