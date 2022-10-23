فـي إطـــار مسـاعـيـــه المتواصلة لترسيخ مكانته كبنك المستقبل في الكويت، وضمن استراتيجيته الخمسية 2025، يقترب بنك الخليج من إنجاز كافة مراحل نظام



OMNI CHANNEL، علما أن البنك كان قد باشر تطبيق النظام الجديد في نهاية 2020.



ويتضـمـــن نـظــــــام



OMNI CHANNEL سلسلة من الأنظمة والبرامج، التي من شأنها تطوير تجربة العميل، بما فيها إطلاق تطبيق البنك على الأجهزة الذكية بحلته الجديدة، إذ يتضمن النظام 4 محطات رئيسية هي: نظام الرد الآلي في مركز الاتصال (IVR) والخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات وتطوير أجهزة ATM، ITM.



وتوفر قنوات omni channel تجربة تجربة مصرفية مميزة وأكثر سهولة وأمانا للعميل في التعامل مع بنك الخليج، أيا كانت الوسيلة التي يستخدمها ويفضلها، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق البنك على الأجهزة الذكية، أو عبر بزيارة الفرع.



وقال مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: لقد قطعنا شوطا طويلا في رحلة التحول الرقمي لترسيخ مكانة الخليج كبنك للمستقبل، التي تشمل إطلاق تطبيق جديد كليا للهاتف النقال، يوفر تجربة آمنة وسهلة، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.



وأشار إلى توفير البنك لأحدث إصدار من نظام الرد الآلي «Avaya» في مركز الاتصال «الكول سنتر» يساهم في تلبية الطلب المتزايد من العملاء على الخدمات الرقمية، ويعزز بيئة عمل مرنة لموظفي مركز الاتصال، وقدرة أكبر على التعامل مع مختلف أنظمة البنك الأخرى مع الحفاظ على أعلى المقاييس المتعلقة بالخصوصية والأمن الرقمي.



ولفت إلى أن النظام الجديد يشمل الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والتي تشمل تطبيق الجيل الجديد من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتستهدف تقديم جميع الخدمات مثل فتح الحساب وتحويلات الأموال والقروض والبطاقات المصرفية، عبر الانترنت وبدون زيارة الفرع، ما يسهل وصول الخدمات والمنتجات النوعية والمبتكرة على العملاء بشكل أسرع.



وحول الخدمات الرقمية للشركات، قال: إن نظام OMNI CHANNEL يوفر إمكانية الانضمام الذاتي إلى المنصة الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول للبنك بهدف الحصول على الخدمات المطلوبة بكل سهولة ويسر.