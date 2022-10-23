القاهرة - سامي عبدالفتاح



يظهر اليوم ثلاثي مقدمة جدول الدوري المصري للموسم الماضي، الزمالك وبيراميدز والأهلي، في ثلاث مواجهات ضمن الجولة الثانية للنسخة 64 لمسابقة الدوري، وتبدأ في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت باستضافة فريق بيراميدز للمصري البورسعيدي في ملعب برج العرب، وقد تعادل بيراميدز 1/1 مع إنبي في الجولة الأولى، فيما خسر المصري بثلاثية أمام سيراميكا.



وفي السادسة مساء بتوقيت الكويت، ستكون المواجهة الثانية التي تجمع سيراميكا والزمالك بملعب ستاد القاهرة، وسيكون سباقا على صدارة جدول الترتيب لتقدم سيراميكا للصدارة بثلاثيته أمام المصري، ويليه الزمالك بفوزه على سموحة 2/0. ويغيب عن تشكيلة الزمالك نجم الدفاع والمنتخب المصري محمود حمدي «الونش» بعد إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، ويحتاج الى جراحة خارج مصر، وتم تقدير فترة غيابه بين 4 الى 6 شهور.



وتختتم مباريات اليوم في الثامنة مساء اليوم بتوقيت الكويت بمواجهة الأهلي مع أسوان، وسبق للأهلي في الجولة الاولى الفوز على الإسماعيلي 1/0، فيما خسر أسوان أمام ضيفه الاتحاد السكندري بالنتيجة نفسها.