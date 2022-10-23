طارق عرابي



علمت «الأنباء» أن لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حددت قائمة من 4 شركات مدعوة للدخول في المناقصة المحدودة الخاصة بالعقد الشامل لتسفين وصيانة 7 ناقلات نفط، في ممارسة لصالح شركة ناقلات النفط الكويتية.



وتضمنت قائمة الشركات كل من شركة الاحواض الجافة، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة عمان للاحواض الجافة، وشركة ناقلات كيبيل.



وأكدت اللجنة أنه يحق لكل ذي مصلحة ولم يرد اسمه في قائمة الشركات المدعوة للمناقصة التظلم من استبعاده أو التقدم بطلب الاشتراك في المناقصة مشفوعا بالمستندات الدالة خلال 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان.



في سياق متصل، ستعلن لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول عن طرح ممارسة خاصة بعمليات التدقيق الخارجي لدائرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة من قبل جهة خارجية مستقلة، اعتبارا من اليوم (الأحد)، على أن يتم عقد اجتماع تمهيدي (عن بُعد) في الأول من نوفمبر المقبل للرد على استفسارات الممارسين.



من جهة أخرى، ستعلن شركة ناقلات النفط، اليوم (الأحد)، عن إلغاء المناقصة الخاصة بتوفير خدمة البريد الجوي السريع، وذلك وفقا لقرار لجنة الشراء الداخلية لشركة ناقلات النفط المؤرخ في 5 الجاري.