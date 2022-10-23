المحرر الاقتصادي



تراجعت القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في الأسهم الأميركية بنحو 16% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي (بحسب البيانات المتاحة)، وهي نفس نسبة انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في هذه الفترة، حيث بلغت حتى نهاية يوليو الماضي 259 مليار دولار مقابل 308 مليارات دولار القيمة السوقية لهذه الاستثمارات في نهاية ديسمبر الماضي.



وقد شهدت الفترة من بداية من مارس الماضي وحتى نهاية يوليو، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة 4 مرات خلال نحو أربعة أشهر، حيث صعدت من 0.08% إلى نحو 2.3%.



وخلال الشهور الأربعة من رفع الفائدة، خسرت الاستثمارات الكويتية في الأسهم الأميركية نحو 11 مليار دولار، وبحساب عدد نقاط رفع الفائدة خلال الأربعة اشهر، نجد أنه في المتوسط تخسر القيمة السوقية للاستثمارات الكويتية في الأسهم الأميركية نحو 1.2 مليار دولار مع كل رفع بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس) للفائدة.



وقد استمر الفيدرالي في رفع الفائدة بعد يوليو، حيث رفع الفائدة بنسبة 0.75% في اجتماع سبتمبر الماضي، وترجح التوقعات إلى استمرار رفع الفيدرالي للفائدة خلال الاجتماعين المتبقين خلال العام الحالي، وهو ما يعني توقع خسارة إضافية للاستثمارات في هذه السنة المالية. يذكر أن هذه الخسائر دفترية، اذ لا يتم بيع كل الاستثمارات لتسجل كخسائر فعلية، وقد تعوض لاحقا مع ارتفاع البورصات. وقد تراجع المؤشر المعياري في «وول ستريت» وهو مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - تراجع منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر بنحو 25%.



ورفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال أغسطس الماضي باستحواذها على 51 مليار دولار، مقارنة بـ 49.4 مليار دولار في يوليو الماضي، أي بزيادة بلغت قيمته 1.6 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية خليجيا، بعد السعودية.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فقد ارتفعت قيمة حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال أغسطس الماضي عن مستويات أغسطس 2021 البالغة 46.8 مليار دولار، أي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 8.9% وبقيمة 4.2 مليارات دولار.