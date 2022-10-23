ياسر العيلة



شهدت قاعة «الأرينا» في مجمع «360» يومي الخميس والجمعة الماضيين حفلين غنائيين رائعين، الأول أحياه المطربان الكويتي مطرف المطرف والسعودي الشاب عايض، والثاني أحياه النجم الكبير ماجد المهندس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس.



والحفلان من تنظيم شركة «إيفنتكوم» التي بذل فريقها جهودا كبيرة لظهور الحفلين بالشكل اللائق الذي استحقوا عليه إشادة الحضور من حسن الاستقبال والتنظيم.



عاشق للغناء



بدأ الحفل الأول بصعود المطرب عايض على المسرح في أول حفلاته الغنائية بالكويت، وتحدث معربا عن سعادته بالغناء أمام جمهور عاشق للغناء ومتذوق للموسيقى بشكل كبير، فاستحق التصفيق له من الحضور، ومن ثم قدم باقة من أجمل أغانيه والتي تفاعل معها الجمهور بحماس، ما يؤكد أن لعايض قاعدة جماهيرية واسعة في الكويت تنبئ بسطوع نجم قادم وبقوة في سماء الأغنية الخليجية.



وشدا الفنان الشاب بأغنية «ساقي العطش» والتي أشعلت الأجواء داخل قاعة الحفل، وأعقبها بعدد من الاغاني المتنوعة منها «نسيتي، لأني فقت، عايش بدوني، عشان العشرة، تعبت أكذب، قلت آمر ريحيني»، وتفوق عايض على نفسه في غناء أغنيته الشهيرة «استراحة محارب» التي تفاعل معها الحضور بشكل رائع على أضواء الهواتف المحمولة، ليقدم بعدها أغنيات مثل «جزى الله خير، لا حول ولا قوة، في أمان الله».



كلمات منتقاة



واستقبل المسرح نجم الحفل المطرب مطرف المطرف، والذي قدمه المذيع ناصر العطية بكلمات جميلة منتقاة، وشدا بمجموعة من أعماله المعروفة، بالإضافة لعدد من الأغنيات الجديدة التي كانت بمنزلة مفاجأة منه للجمهور، حيث أمتع مطرف الحضور بصوته العذب وغنى «أبحكيلك، أبيك تمر، إذا أنت الحب، فاقدك، عال، يا نور العين» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على سماع نجمه المفضل وردد معه كلمات جميع الأغاني التي قدمها.



كم قدم مطرف بشكل مميز عددا من الاغنيات وهو يعزف على آلة العود، منها «يا سمار» للمطرب الراحل أبوبكر سالم، وعلى العود قدم ايضا «مضناك له قلب واحد»، ومن ثم عاد من جديد لتقديم أغان مثل «لبيه يا فؤادي» التي أشعلت الحماس، ومن بعدها أغنية «منهك غرام» وأغنية «يا نور العين»، ليسدل الستار على حفل من أجمل حفلات 2022.



«الكويت الحبيبة»



بدأ الحفل الثاني الذي أحياه النجم الكبير ماجد المهندس منفردا في الساعة العاشرة مساء، وقبل صعوده على خشبة المسرح، تحدث المهندس لوسائل الإعلام، وكان برفقته أحمد سالم الهندي من شركة «إيفنتكوم» ومدير أعماله الشاعر الكبير فائق حسن، حيث أعرب عن سعادته للالتقاء مجددا بجمهوره في الكويت، كاشفا عن أنه يحمل لهم أكثر من مفاجأة في هذا الحفل.



وقدم المهندس في البداية أغنية «الكويت الحبيبة» التي استحق عليها هتاف كل الحضور، وتلاها بمجموعة من الأغاني التي ألهبت الحماس في القاعة بين الحضور الذين عاشوا حالة من البهجة عند سماعها مثل «الدنيا دوارة، كيف أخليك، عطشان، أنا بلياك».



ووضح على ماجد سعادته الكبيرة بتجاوب الجمهور معه، فقدم لهم جرعة إضافية من أجمل أعماله مثل موال «على مودك» وأغاني «فهموه، بين ايديا، ناقصك شيء، ودعت روحي، وتحبك روحي» ليختم فقرته الغنائية وسط إلحاح من الحضور بأن يستمر في الغناء لفترة أطول، وقدم لهم أغنيتي «ندامة» و«على الذكرى»، لينتهي حفل من أقوى حفلات الموسم الغنائية التي شهدتها الكويت وقاعة «الأرينا».

شكرا «إيفنتكوم»



كل الشكر للقائمين على الحفلين بداية من أحمد سالم الهندي رئيس شركة «إيفنتكوم» وفريق شركة «روتانا» بقيادة محمد الفضلي مدير شركة «روتانا الكويت»، والزميل المصور جاسم البارون، وأحمد ملك، وجاسم العازمي من إدارة التواصل الاجتماعي.