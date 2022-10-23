ثيمة لافتة برؤية إخراجية جيدة شابتها الإطالة وأخطاء المؤثرات



نيفين أبولافي



في أول عروض مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 22 قدمت شركة فو للانتاج الفني عرضا مسرحيا بعنوان «الهجين» للكاتبة فلول الفيلكاوي والمخرج أحمد البناي، والمأخوذ من حكاية الرجل الذي صار كلبا للكاتب اوزفالدو دراغون، حيث تدور احداث العمل بين اصحاب السلطة والمال والشعب من المحتاجين الذين تجبرهم ظروفهم على التنازل عن الكثير من اجل البقاء لنجدة الزوج الذي بات يبحث عن عمل من اجل ان يعيل زوجته، فلا يجد وظيفة سوى «كلب حراسة»، فتدفعه الحاجة للقبول ومن ثم التأقلم مع هذا الوضع، ورغم رفض الزوجة لما آل اليه زوجها الا ان حبها له جعلها ترضخ للظروف وتصير الى ما صار اليه.



النص والرؤية الإخراجية



أطلقت الكاتبة فلول الفيلكاوي عنوان «الهجين» على النص الذي قدمته في اشارة الى هذا الانسان الذي اختلطت صفاته ليصبح في اصله انسانا وفي هيئته وسلوكه ونمط حياته كلبا، مقدمة نموذجين من هذا الهجين ما بين شخصية علي الششتري بهيئته المتواضعة وسيده صاحب الشركة الفنان محمد الشطي، والصورة الأخرى التي جسدها الفنان مبارك سلطان بصورة السيد الارستقراطي مع الفنان عقيل دشتي الذي ظهر على هيئة كلب ذي رفعة بقناع ذهبي للرمز الى وجود عدة صور لمن يتحولون في المجتمع تبعا لمواقعهم الاجتماعية وحاجاتهم واهدافهم في الحياة.



وما بين تفسير حوارات النص تبعا لرؤى المخرج أحمد البناي وكولاج النص الذي بنته الفيلكاوي على ثيمة نص آخر كان هناك بعض الاطالة في بعض المشاهد التي كان من الممكن اختصارها؛ ليصبح العمل اكثر تماسكا في احداثه، وان كان عرضا جيدا لم يفقد خلاله المشاهد متعة المتابعة.



السينوغرافيا والمؤثرات الصوتية والإضاءة



يحسب للمخرج أحمد البناي استخدام الموسيقى الحية على خشبة المسرح والاستعانة بفرقة ضمن الاحداث التي كانت بمنزلة الامل والحب والحياة لتلك الشخصيات الممزقة من الداخل وكأنهم يرقصون على جراحهم او يستعيدون الامل بالغناء، بينما شهدنا محاولات واضحة لشغل الفضاء المسرحي بما يخدم العرض، فكانت السينوغرافيا حالة فاعلة في الحدث لكنها كانت مزدحمة وكثيرة التغيير بفعل كثرة المشاهد والتنقل ما بين حدث وآخر.



لم تكن المؤثرات الصوتية موفقة في العرض بسبب الاخطاء الكثيرة في عملية الدخول والخروج من حيث مستوى الصوت ومواضع البدء والانتهاء، فكانت الحلقة الاضعف في هذا العرض.



الشخصيات



أداء مميز قدمه الفنان مبارك سلطان لشخصية السيد بهيئته الرسمية وقبعته وكان يسرد حال الشخوص ما بين الماضي والحاضر.



الفنان علي الششتري تفوق على نفسه في تجسيد هذا الهجين ما بين الانسان والكلب، بينما وجدنا محمد الشطي في اداء مميز ولافت لشخصية السيد صاحب الشركة تارة والطبيب تارة اخرى، مستعينا ببعض الافيهات الكوميدية الموفقة، بينما قدمت الفنانة فاطمة خالد دور الزوجة ماريا باقتدار وصولا لتحولها الى ما صار اليه زوجها بهيئة كلب.



لم يخل هذا العمل من الدلالات والرمزية في اسقاط مباشر لما تعيشه بعض الشعوب في أماكن متفرقة في العالم، حيث تجبرها الحاجة والغريزة على ان تتحكم فيها السلطة ايا كان نوعها سياسية او مادية او اجتماعية لتقبل ما لم تكن تقبل به من اجل لقمة العيش، وان كانت فتات او عظما ومن اجل مكان للعيش وان كان بحجم بيت كلب، ويعادلها حلم خيمة عند البعض في الواقع فقط ليستتروا مع اسرهم في مكان واحد ظنوا انه آمن، ويتأقلموا مع واقع لم يكن يوما في الحسبان.