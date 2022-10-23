twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الحيان الأحد 2022/10/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2039 A+ A- استمع شعيب المويزري مباركا(متين غوزال)المعرس حمد صالح الحيانأحمد السعدون ومحمد المشعل ود.محمد الطويل يهنئون المعرس ووالده صالح الحيان وعمه د.فهد الحيانمسلم البراك ود.محمد الهيفي ود.محمد الطويل وفالح الطويل يباركوند.عبيد الوسمي يقدم التهانيناصر الروضان ود.فهاد العجمي يباركانمبارك الحجرف مهنئاالفريق أنور البرجس يهنئ صالح الحيان والمعرس حمد الحياند.فالح العزب وجابر العجمي يهنئانالزميل أحمد الجارالله والفريق م.فيصل الجزاف يباركانمبارك الدويلة مهنئاأحمد الحمد وناصر العجمي يباركاند.عبدالوهاب الفوزان مباركافيصل المسلم مباركاد.صالح الشلاحي يباركمسلم البراك وعمر أبوخلف وراكان العذاب يهنئونعبداللطيف المناور مهنئاالمستشار عبدالهادي الجفين مباركافالح الكدم وعبدالله الكدم يهنئاند.خالد شجاع وماجد الدويش يهنئانصالح النمران وولداه فهد وعبدالله النمران يباركونالمعرس مع شقيقه فهد الحيان وعمه د.فهد الحيان وأولادهالمعرس حمد صالح الحيان متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةحمد الحيان والمعرس حمد الحيان ود.محمد الطويل احتفل صالح وفهــد مانـــع فهد الحيان بزفاف ابنـهم حـــمــد صالح بحضور جـــمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذيــن قــــدمـــوا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.