احتفل صالح وفهــد مانـــع فهد الحيان بزفاف ابنـهم حـــمــد صالح بحضور جـــمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذيــن قــــدمـــوا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.