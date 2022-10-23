كشفت تقارير إعلامية محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أهداف الهجوم الاسرائيلي الصاروخي الجديد الذي طاول محيط العاصمة (دمشق) في وقت متأخر من ليل أمس الأول، بعد توقف دام اكثر من شهر.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق»، مشيرا إلى أنه «تم إسقاط معظم الصواريخ المعادية».



وأضاف المصدر العسكري أن رشقات الصواريخ جاءت من اتجاه شمال شرقي بحيرة طبرية، مؤكدا أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصادر خاصة «إن إسرائيل استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية في محيط دمشق بأربعة صواريخ «أرض - أرض» أطلقتها من هضبة الجولان.

وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف مستودعا «مؤقتا» تابعا للميليشيات الإيرانية في المنطقة الواقعة بين بلدة الحسينية ومنطقة عقبة العادلية جنوبي العاصمة دمشق، بصاروخين متتاليين، ما أدى إلى انفجاره بالكامل. وأشارت المصادر إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مقرا عسكريا تابعا لـ «الحرس الثوري» الإيراني في محيط مطار دمشق الدولي من الجهة الجنوبية.



وأكدت المصادر الخاصة أن الهجوم استهدف أيضا مستودعا تابعا لحزب الله اللبناني، يقع في المنطقة الممتدة بين المطار الشراعي والمدرسة العسكرية في منطقة الديماس شمال غربي دمشق.

من جهته، قال المرصد السوري إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت شحنة أسلحة ايرانية وطالت 3 مناطق وهي، منطقة مطار دمشق الدول، وجنوب دمشق، وعين الرضوان قرب قطنا. وأكد أن الهجوم على المطار أدى لتدمير مستودع أسلحة بالكامل.