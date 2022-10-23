سعود عبدالعزيز



اقتيد خليجي و4 أحداث إلى التحقيق على خلفية قضية الخروج من البلاد بصورة غير شرعية، وقال الخليجي إنه لم يتقاض مقابلا ماليا لإخراج الشباب الأربعة عبر منفذ السالمي.



وبحسب مصدر أمني، فإن رجال منفذ السالمي اشتبهوا في مركبة رباعية مساء أمس وبتفتيشها تم العثور على 4 أحداث أخفوا أنفسهم في وضعية النوم، مشيرا الى ان قائد المركبة الخليجي زعم انه والأحداث الأربعة كانوا بصدد العودة بنفس الطريقة بعد حضور مناسبة، فيما ذكر الأحداث الأربعة أنهم دفعوا مقابلا ماليا الى الخليجي للقيام بهذا العمل غير المشروع.