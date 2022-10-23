

قال عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.سعود ناصر الطامي ان الجمعية حريصة على الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخريجين وتحسين مستوى الخدمات التعليمية في الجامعات على مستوى الوطن العربي سواء الحكومية او الخاصة منها، مشيرا الى أهمية تطوير قدرات العنصر البشري الذي ترتكز عليه نهضة أي مجتمع.

وأفاد الطامي بأن مجلس الإدارة بالجمعية كان حريصا على عقد مؤتمر «وجهات نظر حديثة في الإدارة: أدلة من البلدان النامية في ظل التحول الرقمي» بحضور شخصيات بارزة وذات تأثير تعليمي وأكاديمي كبير للوصول الى افضل النتائج والتوصيات من اجل تحقيق أهدافه والتي على رأسها وضع التصورات والأولويات الأكاديمية لخلق مستقبل زاهر للدراسين في الجامعات.

وتوجه الطامي بالشكر والتقدير لمدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي على فتح مسرح كلية العلوم الحياتية لإقامة فعاليات المؤتمر.

من ناحية أخرى، ذكر الطامي ان الكويت خطت خطوات جادة في تطبيق التحول الرقمي في مؤسساتها التعليمية لاسيما بعد جائحة كورونا التي فرضت على جميع الدول التحول الرقمي لاستئناف الدراسة في المدارس والجامعات.