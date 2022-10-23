ينطلق مؤتمر منظمة تطوير الموارد البشرية والتطوير الوظيفي ودعم المواهب ATD Kuwait Summit 2022 غدا الاثنين الساعة 9 صباحا بدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتحت شعار «بناء قيمة تعلم مبينة على القيمة» ويعد المؤتمر الأول في الكويت لمنظمة atd العالمية، على مدار يومي 24 - 25 أكتوبر 2022، في فندق جميرا شاطئ المسيلة.



وبهذه المناسبة، صرح ممثل اللجنة المنظمة والمنسق العام للمؤتمر عادل سعود العلاطي قائلا: «تنفذ المؤتمر منظمة تطوير الموارد البشرية ودعم المواهب والتطوير الوظيفي Association for Talent Development (ATD) والتي تأسست عام 1943، ومقرها الرئيسي في واشنطن، ويتجاوز عدد أعضاء الجمعية 30 ألف عضو من أكثر من 100 دولة.



ويهدف المؤتمر الى دعم عملية التنمية البشرية والتدريب والتطوير في الكويت، بالإضافة إلى التعرف على الاتجاهات الحديثة في تنمية وتطوير المواهب وأفضل الممارسات مع الخبراء والمتخصصين والحلول المطبقة ومناقشة آليات تطوير العاملين في منظومة سوق العمل بمختلف قطاعاته. كما يستهدف المؤتمر كذلك كافة فئات مجتمع الموارد البشرية من المديرين التنفيذيين إلى المتخصصين والمهتمين. ويستقطب المؤتمر مجموعة من الورش والمحاضرات التعليمية، لاستكشاف موضوعات مثل حساب عائد الاستثمار في التدريب، والاحتفاظ بالموهبة المناسبة واختيارها، والذكاء الاصطناعي (AI) والواقع الافتراضي (VR) في التعلم».



وأوضحت اللجنة المنظمة «أن المؤتمر جاء ليسلط الضوء على أفضل الممارسات في الاندماج الوظيفي، لأهمية ذلك في رفع مستوى الإنتاجية، وللوصول لمستويات انتاج مثلى تتوافق مع أهداف المنشأة، وخدمة توجهات المنشآت في الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالاندماج الوظيفي وكيفية قياسه وتطويره وزيادة أثره في رفع مستويات الإنتاجية والتميز».



وبينت اللجنة المنظمة أن المؤتمر سيشارك فيه العديد من منتسبي الجهات الحكومية والخاصة في قطاع الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي بمشاركة كوكبة من المحاضرين.