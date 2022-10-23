‎بمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، قام وفد من مجموعة المرأة الدولية برئاسة رئيسة المجموعة غادة شوقي حرم سفير جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع ادارة حديقة الشهيد ومستشفى دار الشفاء بزيارة حديقة الشهيد، التي تعد أحد اهم المشاريع التي نفذها الديوان الأميري بتميز لإبراز صورة الكويت الحضارية.



وقد رحبت كل من م.نشامي راشد القعود، مراقب حديقة الشهيد وحصة صالح النصرالله، منسق علاقات عامة بالوفد.



استهلت الجولة بزيارة نصب الشهيد وهو عبارة عن منحوتة زجاجية يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار بنيت لتكريم شهداء الكويت، ومن ثم زيارة متحف الذكرى الذي يصف أهم معارك الكويت، مثل معركة الرقة، معركة الصريف، معركة الجهراء وغزو الكويت في عام 1990.



‏‎ثم قامت عضوات المجموعة بالتجول بين الحدائق ومشاهدة نوافير الحديقة العديدة والمنحوتات الفنية المتنوعة، وأحواض الماء الموزعة في أرجائها، والبحيرات الخلابة التي تقع في المرحلتين الاولى والثانية من حديقة الشهيد.



بعد ذلك، قام الوفد بزيارة متحف الموطن الذي يعرض تنوع المواطن الطبيعية في الكويت من خلال عدد كبير من البرامج التفاعلية والاستجمام السينوغرافي، ويعتبر متحف الموطن اول معرض من نوعه في الكويت، حيث يعرض الجمال الفريد من النباتات والحيوانات الموجودة ويتميز بمعروضاته التفاعلية التي تأخذ الزوار في رحلة من خلال الأنظمة البيئية المحلية تشمل الطيور المهاجرة، والنباتات والمناظر الطبيعية.



وفي نهاية التعرف على الحديقة، قامت العضوات بالتقاط الصور لنصب الدستور الشاهق الذي تم بناؤه للاحتفال باليوبيل الذهبي للدستور الكويتي، والذي يأخذ شكل صفحتي كتاب متقابلتين.



وفي المحطة الاخيرة للزيارة توقف الوفد عند جناح مستشفى دار الشفاء، حيث رحبت مديرة خدمة عملاء المستشفى، رشيدة محمد بالوفد.



‏‎وقام موظفو المستشفى بتوزيع الشرائط الوردية وفحص الضغط والسكر للسيدات وقامت د. اسراء عبد الرضا كبيرة أخصائي التغذية، بشرح توجيهات سلامة الاغذية المهمة التي من شأنها ان تحارب سرطان الثدي وتم تقديم هدية رمزية للعضوات وكوبون خصم على فحوصات خاصة للكشف عن سرطان الثدي.



وفي نهاية الزيارة، قدمت رئيسة المجموعة غادة شوقي باسم مجموعة المرأة الدولية دروعا تكريمية؛ تعبيرا عن شكر مجموعة المرأة الدولية لإدارة حديقة الشهيد على الجولة التي قمن بها، كما عبرت عن شكرها الجزيل لمستشفى الشفاء على رعايته لهذا اليوم المهم.