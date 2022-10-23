أعلنت وزارة الصحة حصول البرنامج التدريبي التابع لمركز (الايكمو) في مستشفى العدان على اعتماد منظمة دعم الحياة خارج الجسم (الايلسو) العالمية.



وقالت رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في الوزارة د.هدى الفودري لـ «كونا» أمس، إن البرنامج التدريبي في مستشفى العدان أنشئ منذ ثلاث سنوات، ويهدف إلى تدريب العاملين من الفرق المتعددة التخصصات على تقديم خدمة دعم الحياة خارج الجسم من خلال استخدام جهاز الرئة والقلب الصناعي (الايكمو).



وأضافت أن جهاز «الايكمو» يعتبر من أحدث العلاجات للحالات الحرجة في العناية المركزة، والتي تعاني فشلا شديدا في الرئة والقلب.



وأوضحت أن البرنامج يقام على مدى ثلاثة أيام، ويشمل 30 ساعة من التدريب النظري والعملي، حيث يتضمن تقديم محاضرات متعددة بالإضافة إلى تدريب عملي وتدريبا على استخدام نظام المحاكاة الطبي، مشيرة إلى انه تم تدريب أكثر من 250 عضوا من أعضاء فرق الايكمو من مختلف مستشفيات وزارة الصحة.



وقالت إن منظمة «الايلسو» أشادت بالمستوى العالي للطاقم الطبي الذي يقوم بالتدريب حيث حصد نقاطا عالية في التقييم خصوصا في التدريب عن طريق نظام المحاكاة، والذي يعد من أحدث طرق التعليم الطبي.



وأضافت أن الطاقم الطبي يضم مدربين من تخصصات العناية المركزة والتمريض وفنيي القلب والرئة والقلب الصناعي والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والصيدلة الإكلينيكية.



وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي في مستشفى العدان يعد الوحيد على مستوى الشرق الأوسط والسابع عالميا ضمن البرامج المعتمدة من منظمة «الايلسو».



وأوضحت أن من ميزات اعتماد البرنامج التدريبي أيضا التأهل للتقديم على امتحان وشهادة ممارس «ايكمو» التابعة لمنظمة الإيلسو العالمية، مما يضع الكويت على خارطة التدريب الطبي العالمي، فيما يخص خدمة «الايكمو».