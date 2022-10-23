الدوحة - فريد عبدالباقي



تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جميع القوائم الأولية للمنتخبات الـ 32 التي ستشارك في مونديال قطر 2022، والذي سيقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين، وذلك وفقا للتعليمات التي حدد بموجبها الاتحاد الدولي يوم الجمعة كآخر موعد لتسلم القوائم الأولية لمنتخبات المونديال، في خطوة أولى ضمن عملية الاختيار، بحيث يرسل كل منتخب قائمة تتضمن 35 لاعبا بحد أدنى و55 بحد أقصى.



وسيكون أمام مدربي المنتخبات الـ 32، مهلة حتى 14 نوفمبر المقبل، لاتخاذ قراراتهم بشأن قائمتهم النهائية المكونة من 26 لاعبا بحلول الـ 6:00 مساء بتوقيت غرينتش، على أن ينشر «فيفا» جميع القوائم في اليوم التالي.



وتشهد النسخة المقبلة من البطولة ارتفاع عدد اللاعبين في كل قائمة ليصبح 26 لاعبا بدلا من 23.



وكان الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز اختار خلال معسكره الحالي في مدينة ماربيا الإسبانية 27 لاعبا هم: مشعل برشم، سعد الشيب، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، عبدالكريم حسن، بوعلام خوخي، أكرم عفيف، محمد وعد، مصعب خضر، علي أسد، سالم الهاجري، حسن الهيدوس، مصطفى مشعل «السد»، بسام الراوي، عاصم مادبو، معز علي، كريم بوضياف، إسماعيل محمد، محمد مونتاري، عبدالرحمن فهمي «الدحيل»، يوسف حسن، أحمد علاء، همام الأمين «الغرافة»، عبدالعزيز حاتم، نايف الحضرمي «الريان»، جاسم جابر «العربي»، خالد منير «الوكرة».



هذا، ويخوض منتخب قطر مباراة ودية أمام غواتيمالا اليوم، ضمن تحضيراته لكأس العالم، حيث يشهد المعسكر الإسباني عدة مباريات ودية أمام منتخبي هندوراس وبنما يومي 27 أكتوبر و5 نوفمبر.



12300 إعلامي



إلى ذلك، تقوم اللجنة المنظمة لمونديال قطر بتجهيز المركز الإعلامي الرئيسي والذي سيكون في موقع مشترك مع مركز البث الدولي الذي سيعد بمنزلة مركز للانتقال إلى مقار المنتخبات المشاركة في البطولة قبل يوم من كل مباراة، حيث تم اعتماد 12300 صحافي في مختلف أجهزة الإعلام لتغطية أحداث البطولة.



وفي هذا السياق، تم اعتماد تصاريح ممثلي وسائل الإعلام لتغطية البطولة، وقد حصلت جميع اتحادات كرة القدم الأعضاء في «فيفا» على حصة معينة من تصاريح الصحافة المكتوبة وتصاريح المصورين لتوزيعها فيما بعد على المؤسسات الإعلامية الوطنية وممثليها.



وأوضح «فيفا» أن المؤسسات غير الحاملة للحقوق، وهي شركات إذاعية أو تلفزيونية لا تملك حقوق بث كأس العالم قطر 2022، سيخصص لها عدد محدود جدا من التصاريح، ولن يسمح لها بالدخول إلى الاستادات أيام المباريات.



78 قناة تبث المونديال



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر، حصول 78 قناة على حقوق بث المونديال، بجانب 7 مراكز سيتم تخصيصها لاستوديوهات بث البطولة، وقد تم حجز أكثر من 95% منها.



من ناحية أخرى، كشفت قرعة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم عن توزيع 6 منتخبات على مجموعتين تضم الأولى قطر وسلطنة عمان ولبنان، والثانية السعودية وسورية والبحرين.



وتقام البطولة في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 3 إلى 15 نوفمبر المقبل، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.